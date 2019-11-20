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20 ноября 2019, 16:30

Суд вынес приговор по делу о гибели девочки на ферме в Октябрьском районе

Фото из архива
Фото из архива

20 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района рассмотрел уголовное дело в отношении 47-летнего уроженца района о причинении смерти по неосторожности 10-летней девочке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Верховного суда.

Как сообщалось, трагедия произошла 28 мая текущего года около 18.00 на территории молочно-товарной фермы "Хоромцы" ОАО "Поречье-Оресса" в Октябрьском районе. Обвиняемый, не имея права управления транспортным средством, на погрузчике "Амкодор" перемещал фураж в коровник. Двигаясь задним ходом, зацепил проем ворот, в результате частично разрушилась фронтальная часть коровника. Обломки упали на находившуюся рядом девочку 2009 года рождения. От полученных травм школьница скончалась.

Приговором суда он признан виновным в причинении смерти по неосторожности. На основании ч.1 ст.144 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. По амнистии мужчина частично освобожден от наказания на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован. Меру пресечения до вступления приговора в силу изменили с домашнего ареста на заключение под стражу.-0-

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