Суд вынес приговор по делу о гибели рабочего на стройке в Минске

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска вынес приговор в отношении должностного лица ЧСУП "ЕвроАлмаз" по уголовному делу о нарушении правил безопасности горных и строительных работ, в результате чего на стройке умер рабочий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

Обвиняемый, работавший прорабом, признан виновным в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также он лишен права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных обязанностей в строительстве, на срок 5 лет.

По закону об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мужчину освободили частично на 1 год от назначенного наказания.

Приговор, вынесенный 18 сентября, не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщает пресс-служба, обвиняемый был ответственным за ведение и организацию безопасного проведения строительно-монтажных работ на объекте "Строительство многофункционального комплекса в Минске в границах ул.Филимонова - пр-т Независимости - ул.Макаенка". Нарушив правила безопасности строительных работ, 30 марта 2019 года не обеспечил выемку грунта в соответствии с требованиями технологической карты, в связи с чем работы выполнялись не механизированным способом, а ручным - "методом подкопа". Затем допустил к работам потерпевшего, который не был ознакомлен под роспись с проектом их производства и технологической картой. На мужчину обрушился фрагмент бетонной плиты, он получил тяжкие телесные повреждения, от чего и умер.-0-