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21 декабря 2020, 21:49

Суд вынес приговор сотруднику РУП "Белтелеком" по делу о коррупции

Фото из архива
Фото из архива

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Чаусского района вынес приговор по уголовному делу в отношении должностного лица РУП "Белтелеком" и должностных лиц ОДО "Строймонтажсистемы", обвиняемых в совершении коррупционных преступлений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Могилевского областного суда.

Первый фигурант признан виновным в получении взятки. Как сообщает пресс-служба суда, он принял от должностных лиц ОДО взятки в особо крупном размере. Их общая сумма составила не менее Br148,7 тыс. Деньги давались за заключение договоров строительного подряда и допсоглашений к ним, подписание актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, справок о стоимости выполненных работ и иных действий.

Обвиняемый приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом в размере 3 тыс. БВ (Br81 тыс.). Также он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на предприятиях, в учреждениях и организациях системы Министерства связи и информатизации страны, на срок 5 лет.

Взяткодателям назначено по 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-

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