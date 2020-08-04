Суд защитил право женщины на пенсию по возрасту

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд защитил интересы пенсионерки по жалобе на решение комиссии по назначению пенсий и пособий администрации Советского района столицы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

Женщина обратилась в суд с жалобой, что комиссия отказала ей в назначении пенсии по возрасту, поскольку нет требуемого стажа работы. При этом в страховой и общий стаж не был включен период работы в колхозе с 1 июня 1989 по 21 апреля 2000 года, который, по мнению комиссии, не подтвержден в установленном законом порядке. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома признал решение комиссии законным.

Однако суд Советского района Минска признал жалобу женщины обоснованной. Минский городской суд также согласился, что решение комиссии необходимо отменить. Суд достоверно установил факт работы заявителя по трудовому договору в колхозе, в связи с чем этот период подлежит включению в общий стаж для назначения пенсии по возрасту.

В итоге комиссия по назначению пенсий и пособий администрации Советского района должна рассмотреть вопрос о включении в стаж женщины указанный период. Решение суда вступило в законную силу.-0-