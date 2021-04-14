Супруги из Минского района обманули более 160 покупателей на фиктивных интернет-площадках

14 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении молодой супружеской пары из Минского района. Потерпевшими признаны 162 человека, проживающие во всех областях Беларуси, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По данным УСК, с октября 2018 года по сентябрь 2019 года супруги создали в социальных сетях несколько фиктивных аккаунтов по продаже одежды, обуви, аксессуаров, посуды и других предметов. "Они размещали в ленте рекламные фотографии товаров, скопированные с реальных торговых площадок, и указывали заниженные цены. В ходе переписки с потенциальными покупателями фигуранты просили предоплату в размере от 50 до 100% от стоимости товара, указывали расчетные счета для перевода денег и после получения скриншотов совершенных операций обещали выслать товар по почте", - рассказали в УСК.

Потенциальные покупатели переводили деньги и ожидали заказанный товар. Супруги по очереди переписывались с клиентами, ссылаясь на различные отговорки. Затем обвиняемые блокировали самых настойчивых и разъяренных покупателей, удаляли свои аккаунты и создавали новые.

Обманутые граждане из различных регионов страны стали обращаться в милицию. В числе потерпевших и жители Гомельской области. "Для эффективного расследования возбужденных уголовных дел все материалы, связанные с противоправной деятельностью жителей Минщины, были аккумулированы в следственном управлении УСК по Гомельской области. Следователем проведена скрупулезная работа не только по сбору доказательств фактов противоправной деятельности, указанных заявителями, но и установлению иных эпизодов. Непосредственно сотрудником СК установлено более 100 граждан, пострадавших от мошеннических действий обвиняемых", - отметила Мария Кривоногова.

По данным следствия, в указанный период супруги завладели свыше Br5,9 тыс. Кроме того, с октября 2019 года по ноябрь 2020 года обвиняемая по указанной схеме завладела еще Br2,2 тыс.

На основании собранных по делу доказательств жителям Минского района предъявлено обвинение по ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное группой лиц) УК Беларуси. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде личного поручительства.

Уголовное дело передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.-0-