Сутки в лесу и ночь на заброшенном хуторе: мужчина заблудился в Минском районе

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели нашли мужчину, потерявшегося в лесу в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

27 сентября в 21.40 в МЧС поступило сообщение о том, что необходима помощь в поиске заблудившегося вблизи поселка Юхновка Минского района человека.

Как стало известно, мужчина вышел из дома около 10.00, никому не сказав о своих планах. О том, что он отправился именно в лес, супруга смогла сделать вывод на основании того, что дома не было ведра и ножа, с которыми мужчина мог отправиться за грибами. У потерявшегося при себе не было мобильного телефона.

Лес, в котором заблудился грибник, непростой: местность холмистая, плотные заросли. В первый день поиски не дали результата. 28 сентября в 9.00 поисковые работы были возобновлены. К поисковикам присоединился кинолог с собакой - специалист Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР". В итоге мужчину обнаружили в 11.27 идущим вдоль железной дороги.

В медицинской помощи он не нуждался. Как рассказал сам потерявшийся, ночь он провел в доме на заброшенном хуторе. Спасатели доставили пенсионера домой.-0-