Свеча могла стать причиной пожара в Жлобинском районе

На месте происшествия. Фото Гомельского областного управления МЧС
3 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Непотушенная свеча могла стать причиной пожара и гибели женщины в Жлобинском районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сообщение о горении жилого дома в агрогородке Кирово поступило по линии 101 поздним вечером 2 января. При проведении разведки на полу в горящем помещении спасатели обнаружили хозяйку дома без признаков жизни.
Пожар ликвидирован. Огнем уничтожена кровля на площади 20 кв.м, повреждено имущество, стены и потолочное перекрытие.
Как выяснилось, женщина 1928 года рождения жила одна.
Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем. Все обстоятельства произошедшего будут установлены во время проверки сотрудниками УСК.-0-