Светодиодные лампы и светильники с нарушением техрегламента продавали в Гомельской области

10 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Светодиодные лампы и светильники, не соответствующие требованиям техрегламента, реализовывали в торговой сети Гомельской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт региональной инспекции Госстандарта.
За последний месяц специалисты областной инспекции выявили светодиодную продукцию, не соответствовавшую требованиям Технического регламента Таможенного союза в части создания электромагнитных помех. Так, под запретом реализации оказались светодиодная лампа с маркировкой Uniel (изготовитель ООО "ЮниэлРусПром", Россия) и светодиодный линейный светильник Т5 с маркировкой Rev (производитель "РEB Риттер", Китай).
Также в этом году специалисты инспекции пресекли обращение светодиодной продукции с аналогичными несоответствиями еще трех торговых марок - Ultra и IEK китайских изготовителей, а также "Эра" - российского.
"Электромагнитная совместимость - способность технического средства функционировать с заданным качеством в определенной электромагнитной обстановке, не создавая недопустимых электромагнитных помех", - разъяснили в областной инспекции. Электромагнитные помехи могут проявляться как в виде обратимых (шум при телефонном разговоре или помехи при показе телевизионных программ), так и необратимых нарушений (сбой в работе оборудования различного назначения, включая кардиостимуляторы, системы релейной защиты).
В региональной инспекции Госстандарта подчеркнули, что пресечение обращения опасной электротехнической продукции, способной причинить как материальный ущерб, так и вред жизни и здоровью граждан - их основная задача.
Информация о запрещенной светодиодной продукции размещена в Реестре опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Беларуси. Она размещена в общем доступе, все желающие могут ознакомиться с ней.
В Гомельской областной инспекции Госстандарта просят граждан при обнаружении названной продукции в торговой сети сообщить по телефону: 8 (0232) 68-43-97. Также тем, кто приобрел эти товары, рекомендуют возвратить их продавцу или поставщику во избежание негативных последствий.-0-
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