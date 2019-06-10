Токсичные детские игрушки обнаружили в одном из магазинов Сморгони

10 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Опасные детские игрушки выявили в торговой сети Сморгони. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела госнадзора Лиды Гродненской областной инспекции Госстандарта Светлана Дехтяренко.
Вопросы вызвала игрушка в виде слизи для рук. Выполнена она, как говорится в описании, из силикона. Слизь может принимать любую форму, ее можно мять, раскатывать, растягивать в разные стороны. Специалисты испытали пять различных артикулов игрушек. Индекс токсичности составил от 15% до 24,7% - в пять раз токсичнее допустимого предела.
"Индекс токсичности является одним из важнейших показателей безопасности игрушек. В техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности игрушек" установлены пределы этого показателя - от 70% до 120%. Токсичность определяется в лаборатории с помощью живых клеток: чем быстрее живые клетки погибают, тем токсичнее образец", - рассказала Светлана Дехтяренко.
Торговому объекту, в котором реализовывалась продукция, выданы запреты на ее реализацию. Игрушки также запрещены к ввозу и обращению на территории Беларуси, сертификат соответствия прекращен. Импортер уведомлен о том, что привезенная из России продукция оказалась опасной. Игрушки необходимо изъять из тех торговых объектов, в которые они были поставлены.
Гродненская областная инспекция Госстандарта призывает субъекты торговли быть более внимательными к товарам, которые они продают, постоянно изучать Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси. Реестр размещен на сайте Госстандарта, пополняется по мере выявления опасных товаров.-0-
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