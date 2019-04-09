Сына российского бизнесмена судят в Бресте за наркотики

9 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Московского района Бреста сегодня началось рассмотрение уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Москвы по обвинению в незаконном перемещении наркотических средств через государственную границу, передает корреспондент БЕЛТА.

В первый день заседания в суде присутствовали родители обвиняемого - известный российский бизнесмен и его жена. Суд отклонил ходатайство обвиняемого и его защиты с просьбой проводить процесс в закрытом режиме, мотивировав решение тем, что в данном случае предметом судебного разбирательства является не личная жизнь, а преступление против здоровья населения.

В вину сыну бизнесмена вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта перевозка и хранение наркотических средств) и ч.1 ст.328-1 (незаконное перемещение через государственную границу наркотических средств) УК. Молодой человек был задержан в ночь на 29 декабря 2018 года в пункте пропуска "Варшавский мост". В его личных вещах и салоне автомобиля "Мерседес", на котором он со спутницей возвращался из многодневного турне по Европе, сотрудники таможни обнаружили запрещенные к обороту гашишное масло и марихуану. Сам он находился в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, и алкогольном опьянении (0,56 промилле).

На суде обвиняемый признал, что в один из дней путешествия действительно приобрел во Франции самокрутку с марихуаной и употребил ее в машине. Остатки наркотика и обнаружили таможенники. Гашишное масло, по его словам, он купил в одном из магазинов Праги под видом ароматической добавки для кальяна стоимостью 5 евро за баночку. При этом его предупредили, что в состав масла может входить слабое наркотическое вещество. "Не думал, что такие мелкие количества могут повлечь такие проблемы, повлиять на мою судьбу и будут уголовно преследоваться", - сказал на суде обвиняемый. Он полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся в содеянном.

Молодой человек ранее не судим, хотя репутацию имеет скандальную. До задержания работал старшим менеджером в частной компании. На иждивении у него находятся жена и малолетняя дочь.

Завтра суд продолжит рассматривать уголовное дело.-0-