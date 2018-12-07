Такси в Гродно сбило ребенка на пешеходном переходе, водитель скрылся

7 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Такси в Гродно сбило ребенка на пешеходном переходе, водитель с места ДТП скрылся. Разыскиваются очевидцы аварии, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел около 18 часов 3 декабря. Белый автомобиль такси на пешеходном переходе напротив Театра кукол сбил мальчика. Ребенок получил травмы.

ГАИ региона обращается с просьбой к очевидцам и гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах происшествия, позвонить по телефонам (80152) 797505, 797553, 797545.-0-