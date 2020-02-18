Такси в Лиде сбило пешехода

18 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Такси в Лиде сбило мужчину на пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 17 февраля около 6.30 на улице Советской. Такси под управлением 35-летнего водителя двигалось в направлении улицы Свердлова. В это время дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу переходил мужчина. Наезда избежать не удалось.

С травмами 35-летнего пешехода госпитализировали. Проводится проверка.-0-