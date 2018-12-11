Маршрутка в Гродно опрокинулась после аварии на перекрестке

11 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Серьезное ДТП с участием маршрутного такси и микроавтобуса произошло сегодня утром в жилом районе Ольшанка в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла около 7.20. Маршрутное такси двигалось со стороны улицы Славинского. Водитель выполнял левый поворот на улицу Великая Ольшанка. Навстречу в это время двигался микроавтобус "Форд". Столкновения избежать не удалось: от удара маршрутка легла на бок.

"В маршрутном такси помимо водителя находились четыре пассажира. Помощь никому из них не потребовалась. В больницу для обследования доставлена девочка-пассажир "Форда" 2014 года рождения", - рассказали в ГАИ региона.

Обстоятельства аварии выясняются.-0-