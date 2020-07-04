4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Техническая неполадка возникла в поезде у станции метро "Немига", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минский метрополитен.

Инцидент произошел в 13.28. "В поезде М110 возникла техническая неполадка, которая была устранена. В 13.39 состав проследовал по маршруту до ст.м."Могилевская". Приносим извинения пассажирам за временные неудобства", - говорится в сообщении.-0-