Телефонные мошенники сняли за сутки со счетов брестчан около Br23 тыс.

1 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте правоохранители устанавливают личности злоумышленников, которые похищают деньги с банковских карточек, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

В ноябре только за одни сутки с банковских счетов жителей областного центра исчезло почти Br23 тыс. Потерпевшими оказались 15 человек. Списания крупных сумм денег произошли в Бресте.

Так, с заявлением в Ленинский РОВД обратилась 58-летняя брестчанка. По словам потерпевшей, ей позвонил мужчина, представившись работником банка. Во время беседы женщина сообщила реквизиты своей банковской карточки, с которой вскоре были списаны Br4,5 тыс.

В этот же день в Московский РОВД Бреста поступило сообщение от 55-летней жительницы города. Обстоятельства происшествия были аналогичными: после звонка из якобы банка с карт-счета женщины пропало более Br3 тыс.

Жертвой мошенников стала и 26-летняя горожанка. Лжеработнику банка она сообщила по телефону реквизиты двух своих карточек. В итоге за десять минут с них было списано более Br6,1 тыс. и $1,7 тыс.

Были и другие случаи. По всем фактам возбуждены уголовные дела за хищения путем использования компьютерной техники.

В УВД призывают граждан быть бдительными и не доверять полученным по телефону или электронной почте сообщениям о необходимости предоставления реквизитов карточки или совершения с ней какой-то операции. Следует помнить, что сотрудники банка не звонят, не рассылают сообщений с просьбой подтвердить реквизиты карточки, ПИН-код или другую личную информацию. "Если в сообщении содержится информация о том, что ваша карточка была заблокирована, уточните факт ее блокировки в круглосуточной службе сервиса клиентов", - рекомендуют правоохранители.-0-