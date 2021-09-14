Telеgram-группу со сливами движения спецтранспорта ликвидировали в Гомельской области

14 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Администратору группы в Telegram, куда сливали движение спецтранспорта в трех районах Гомельской области, вынесли предупреждение, сообщество ликвидировали. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На 17-летнего жителя Брагинского района вышли оперативники гомельского управления ГУБОПиК во время мероприятий, которые направлены на то, чтобы не допустить дестабилизации общественно-политической обстановки.

Юноша был администратором Telegram-группы деструктивной направленности и публиковал информацию о местонахождении и передвижении милицейских автомобилей в Брагинском, Хойникском и Лоевском районах.

Правоохранители ликвидировали сообщество. Несовершеннолетнему вынесли официальное предупреждение в соответствии с законодательством о противодействии экстремизму.-0-