Telegram-канал "Волковыск для жизни чат" признан экстремистским

19 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Волковысского района признала информационную продукцию Telegram-канала "Волковыск для жизни чат" экстремистской. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Волковысского района проанализировала размещенные в канале сообщения. "В них содержатся призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, блокировке движения транспорта, оказанию сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, уничтожению и повреждению их имущества. Также есть комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес правоохранителей и государственных служащих, членов их семей", - отметили в прокуратуре.

Подчеркивается, что администрация канала системных действий по блокировке или противодействию публикациям экстремистской направленности не принимала. Доступ к каналу без ограничений мог получить каждый.

На основании закона "О противодействии экстремизму" прокурор Волковысского района подготовил и направил в суд заявление о признании информационной продукции Telegram-канала экстремистской. Суд Волковысского района удовлетворил заявление прокурора в полном объеме.

Копия решения суда направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов в стране.-0-