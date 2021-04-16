Тима Белорусских и его знакомый приговорены к двум годам "домашней химии"

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 22-летний Тимофей Морозов (Тима Белорусских) и его знакомый Антон Кривецкий приговорены к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, сообщает БЕЛТА.

Разбирательство по уголовному делу о незаконном обороте гашиша и амфетамина проходило сегодня в суде Московского района Минска.

Исполнителю инкриминировали приобретение, употребление и хранение амфетамина массой 0,0375 г, а также приобретение гашиша массой 1,9609 г, его употребление совместно со знакомым Кривецким, который также проходит по делу как обвиняемый, перевозку и хранение.

По материалам дела, молодые люди в декабре 2020 года и январе 2021-го в интернете купили более 1,96 г гашиша. Часть наркотика употребили в игровом клубе в Минске, а оставшееся количество обнаружили сотрудники милиции.

В ходе личного обыска музыканта правоохранители нашли также особо опасное психотропное вещество - амфетамин.

Свою вину молодые люди признали в полном объеме.-0-