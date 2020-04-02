Тягач с пальмовым маслом вылетел в кювет в Витебском районе

На месте происшествия
2 апреля, Витебский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Тягач с пальмовым маслом вылетел в кювет возле деревни Хотиничи Витебского района, передает корреспондент БЕЛТА.
Сообщение о ДТП спасателям поступило сегодня ночью. Выяснилось, что опрокинулся в кювет тягач с цистерной в 22 т, из которой вылилось перевозимое пальмовое масло. Водитель машины салон покинул самостоятельно, он не пострадал.
"Для обеспечения безопасности на месте происшествия работниками МЧС была создана воздушно-пенная подушка", - сказала официальный представитель областного управления МЧС Софья Глинская.-0-
Фото Александра Хитрова