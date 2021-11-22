Тяжкое преступление в Витебске помог раскрыть 10-летний школьник

22 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Начальник Витебского городского отдела Следственного комитета Дмитрий Казаков 19 ноября вручил ценный подарок ученику четвертого класса средней школы №41 города Витебска Матвею Лапову и благодарность его родителям за помощь в раскрытии тяжкого преступления. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Днем 13 мая, возвращаясь после учебы, витебский школьник нашел в траве нож с красивой гравировкой и подобрал его. Когда мальчик дома показал находку со следами крови, родители позвонили в милицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что несколько часов назад с применением этого ножа было совершено преступление.

По данным следствия, 13 мая 45-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на остановке общественного транспорта в Витебске, беспричинно в присутствии посторонних высказывался нецензурной бранью в адрес 18-летнего молодого человека, угрожал ножом и затеял с ним драку. Другу потерпевшего удалось выбить нож из руки нападавшего и выбросить его в траву, после чего ребята ушли с места происшествия. Благодаря профессиональным действиям сотрудников милиции потерпевший и обвиняемый были установлены.

Следователи допросили обвиняемого, потерпевшего и свидетелей, провели очные ставки. К материалам уголовного дела приобщены вещественные доказательства: нож и записи камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела заключения экспертиз, проведенных УГКСЭ по Витебской области. Экспертизой холодного оружия установлено, что нож является туристическим, хозяйственно-бытового назначения, конструктивно сходным с холодным оружием и не являющимся таковым. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, во время совершения преступления обвиняемый мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По результатам расследования 45-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) УК. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в прокурору для направления в суд.

"Многие люди не сообщают в правоохранительные органы о совершенных в отношении них противоправных действиях. Однако если нарушитель посчитает, что в любом случае останется безнаказанным, в следующий раз он может совершить особо тяжкое преступление. А это может стоить кому-то здоровья или жизни", - отметил Дмитрий Казаков.-0-

Фото УСК по Витебской области