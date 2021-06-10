Тонувшего мужчину спасли в Горках

10 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Горках спасли мужчину, тонувшего в озере на улице Якубовского, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Информация о происшествии поступила 9 июня около 16.40. "В озере на расстоянии 4-5 м от берега на глубине около 2 м из воды был извлечен мужчина, который был передан работникам скорой медпомощи и доставлен в Горецкую ЦРБ. Предварительный диагноз - утопление", - сообщили в МЧС.

Со слов очевидцев, двое мужчин, в том числе потерпевший, ныряли с пирса в воду, в какой-то момент на поверхность вынырнул только один человек. Начав кричать о помощи, мужчина принялся нырять в поисках утонувшего, обнаружил его, поднял на поверхность воды и начал буксировать к берегу. Подбежавший работник ОСВОД помог вытащить потерпевшего на берег и до прибытия скорой медицинской помощи проводил реанимационные мероприятия, которые помогли восстановить сознание пострадавшего.

Спасенный мужчина - житель Гомельской области.

Подразделения МЧС не привлекались.-0-