Торфобрикетный завод заплатил в бюджет после проверки КГК почти Br480 тыс.

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти Br480 тыс. уплатило в бюджет ОАО "Торфобрикетный завод "Гатча-Осовский" по результатам проверки Комитета госконтроля Брестской области, сообщили БЕЛТА в КГК.

Предприятие ведет торфодобычу, переработку торфа и реализует продукцию на основе торфа (брикеты топливные, сушенка торфяная, торф фрезерный).

"В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения и недостатки в организации производственной деятельности завода. Установлено, что предприятием не велись журналы учета выезда и въезда транспортных средств, журналы учета-контроля перевезенного сырья. Реализация торфа юридическим и физическим лицам осуществлялась без применения весоизмерительного оборудования. Как следствие - излишки более 10 тыс. т торфа на сумму Br800 тыс., а также недостача более 12 тыс. куб.м древесины на сумму Br230 тыс., выявленные при внеплановой инвентаризации", - отметили в КГК.

Недостаточно хорошо организована работа с отходами производства. В результате вывоза и несанкционированного размещения золы, относящейся к 3-му классу опасности, предприятие причинило вред окружающей среде в размере Br1,3 млн.

Также установлено, что не всегда соблюдались требования законодательства при распоряжении имуществом, допущены случаи его неэффективного использования, а также предоставления физическим лицам капитальных строений без заключения договоров аренды и взимания арендной платы.

Выявлены нарушения законодательства, регулирующего проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, невыполнения поручений главы государства в части наведения должного порядка и соблюдения промышленной санитарии.

"По результатам проверки ОАО "Торфобрикетный завод "Гатча-Осовский" уплачено в бюджет налогов, сборов и иных обязательных платежей в размере Br479,5 тыс.", - заключили в КГК.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

Результаты проведенных контрольных мероприятий рассмотрены на коллегии КГК Брестской области с участием представителей ГПО "Белтопгаз" и иных заинтересованных органов. Выработаны предложения по устранению нарушений и их недопущению в будущем, повышению эффективности деятельности предприятий торфяной промышленности.-0-