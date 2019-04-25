Торговый павильон горел в Гомельском районе

25 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Информация о возгорании в магазине в деревне Климовка Гомельского района поступила сегодня в 00.55, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Ксения Шингирей.
По прибытии подразделений МЧС к месту вызова собственник магазина находилась на улице. Пожар ликвидирован. Огнем повреждена кровля, имущество внутри одноэтажного продовольственного павильона.
Причина возгорания устанавливается, рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-
Фото Гомельского областного управления МЧС
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