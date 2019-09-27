Товары на Br18 тыс. без документов пытались ввезти в Беларусь

27 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебские таможенники пресекли попытку ввезти более 50 тыс. единиц товара без декларирования, сообщили БЕЛТА в таможне.

В течение недели сотрудники Витебской таможни при досмотре выявили две фуры, следовавшие с территории Литвы и Китая. Таможенники обнаружили более 50 тыс. незадекларированных единиц декоративных планок, перчаток, аксессуаров для волос и указателей поворотов. Товары общей стоимостью более Br18 тыс. незаконно пытались перевезти среди задекларированной продукции.

По данным фактам начаты административные процессы.-0

Фото Витебской таможни