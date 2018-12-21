Трамвай и кроссовер столкнулись в Минске

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске трамвай столкнулся с Nissan, водителя спасли работники МЧС. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.
Авария произошла сегодня около 10.30. "Спасателям от очевидцев поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Логойском тракте. Был направлен автомобиль быстрого реагирования МЧС с необходимым оборудованием, - рассказали в управлении. - Было установлено, что произошло столкновение легкового автомобиля Nissan Qashqai и трамвая маршрута №6. В общественном транспорте пострадавших нет. В момент ДТП в трамвае находились 11 пассажиров".
Работники МЧС с помощью специального инструмента деблокировали водителя легковушки. Мужчину передали бригаде медиков. После осмотра он был госпитализирован.-0-
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