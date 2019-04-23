Травмированный в воинской части под Витебском солдат умер

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скончался солдат, травмированный в воинской части под Витебском. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.

"Министерство обороны выражает соболезнование родным и близким рядового Калачинского Виктора Андреевича, скончавшегося 23 апреля в Витебской больнице скорой помощи в результате тяжелых травм, полученных накануне", - говорится в сообщении.

Комиссия Министерства обороны продолжает проверку по факту грубейшего нарушения правил эксплуатации автомобильной техники в 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде, в результате которого произошел наезд автомобиля на военнослужащего. Военным ведомством будет оказана вся необходимая помощь его родным и близким.

Как сообщалось, инцидент в воинской части произошел 22 апреля. -0-