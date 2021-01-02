Фото МЧС

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трех человек спасли при пожаре в Борисове. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС. 1 января в 14.33 в МЧС поступило сообщение о возгорании в жилище восьмиквартирного дома на улице Комсомольской. Когда к месту вызова прибыли спасатели, крыша дома горела открытым пламенем. До прибытия подразделений МЧС жильцы соседних квартир самостоятельно покинули жилой дом. Они не пострадали. "Звеном газодымозащитной службы на полу в жилой комнате обнаружены и вынесены на свежий воздух находящиеся в гостях знакомые хозяина квартиры: женщина-пенсионерка и двое неработающих. Все трое переданы двум бригадам скорой медицинской помощи и доставлены в больницу", - рассказали в пресс-службе. Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате огнем повреждены кровля, стены и имущество на общей площади 10 кв.м в квартире. Она пригодна для дальнейшего проживания. Соседнее жилье не повреждено и также пригодно для эксплуатации. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!