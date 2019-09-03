Три административных протокола составили на парня, припарковавшего авто у Молодечненского РОВД

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три административных протокола составили на 21-летнего жителя Воложинского района, припарковавшего автомобиль у главного входа в здание Молодечненского РОВД по улице Галицкого. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Около 18.40 сотрудники милиции заметили, что из бака машины вытекает топливо. Правоохранители тут же вызвали спасателей. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС пенной атакой ликвидировали утечку бензина. Таким образом, бдительность милиционеров и оперативность спасателей позволили избежать ЧП.

Правоохранители связались с владельцем машины. Он пояснил, что гуляет с девушкой по городу, автомобиль припарковал на первое попавшееся свободное место, но не обратил внимание на знаки.

В отношении 21-летнего жителя Воложинского района сотрудники ГАИ составили три административных протокола: за загрязнение автомобильной дороги, нарушение правил стоянки и нарушение правил эксплуатации транспортного средства.-0-