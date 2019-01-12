Три человека погибли на пожаре в Полоцке

12 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Во время пожара в частном доме в Полоцке погибли три человека, следователи проводят проверку, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Вечером 11 января поступило сообщение о возгорании частного дома по ул. Куйбышева. Спасателей вызвали соседи. Однако до их прибытия произошло частичное обрушение кровли и потолочного перекрытия. Во время тушения пожара сотрудники МЧС нашли тела трех пенсионеров, проживавших в доме, - хозяина дома, его жены и ее брата.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. Умерли люди, вероятнее всего, от отравления угарным газом.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится проверка.

Спасатели убедительно просят в целях собственной безопасности и безопасности своих близких быть осторожными в обращении с огнем, не допускать курения в жилых помещениях, соблюдать правила безопасности при эксплуатации печей, отопительного и электрооборудования.-0-

Фото Витебского областного управления МЧС