3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли при пожарах в Беларуси за минувшие сутки - все предпенсионного возраста, сообщили БЕЛТА в МЧС.
После полудня 2 января в МЧС Гомельской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Турок Петриковского района. На пожаре обнаружена погибшая 59-летняя хозяйка.
Еще два пожара произошли тем же вечером. В деревне Неман Мостовского района Гродненской области горел дачный дом. Спасатели обнаружили погибшего 56-летнего хозяина дома на полу в комнате под обломками строительных конструкций.
Чуть позже гомельским работникам МЧС пришлось выезжать на вызов в Рогачеве - горел жилой дом по ул. Друтской. На пожаре обнаружен погибший 52-летний хозяин.
Причины всех трех пожаров, а также гибели людей устанавливаются.-0-