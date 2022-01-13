Три человека погибли за сутки при пожарах в Гродненской области

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области за сутки произошло 5 пожаров, на которых погибли 3 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире двухквартирного одноэтажного жилого дома по ул.Дзержинского в Гродно поступило спасателям 12 января в 7.49. В результате пожара огнем повреждено имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Погиб хозяин.

В этот же день горел жилой дом в д.Вензовец Дятловского района. В результате пожара повреждено имущество в кухне, закопчены стены и потолок в доме. Погибла хозяйка. Причины пожаров устанавливаются.

Сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Залесье Сморгонского района спасатели получили 13 января в 1.12. В результате пожара уничтожены кровля, перекрытие, повреждено имущество и стены. Погибла хозяйка. Причина пожара устанавливается.-0-