Три человека пострадали при столкновении легковушки с маршруткой под Жабинкой

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека госпитализированы в результате ДТП под Жабинкой, сообщает в своем в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По предварительной информации МВД, сегодня около 14.30 жительница Жабинковского района 1949 года рождения, управляя автомобилем "Фольксваген Гольф", на 34-м км автодороги Р7 Каменец - Жабинка при спуске с путепровода пересекла двойную сплошную линию разметки, а затем начала разворачиваться. Двигавшийся за ней в попутном направлении водитель автомобиля "Форд" не успел среагировать на маневр и совершил столкновение.

В результате происшествия три человека - водитель и 16-летний пассажир "Фольксвагена", а также пассажирка "Форд" - доставлены в больницу.

Водители трезвы. На место ДТП выезжали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-