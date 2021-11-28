28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека травмированы в лобовом столкновении в Мостовском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

27 ноября в 9.04 в оперативно-дежурную службу Мостовского РОВД поступило сообщение о серьезной автоаварии. Предварительно установлено, что 26-летний водитель автомобиля "Рено" на 24-м км автодороги Зельва - Деречин - Медвиновичи выехал на полосу встречного движения для обгона попутно движущегося лесовоза МАЗ. При этом не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с движущимся по встречной полосе автомобилем "Пежо" под управлением 24-летнего жителя Ошмян.

В результате ДТП пострадали 3 человека. Водителя и 25-летнюю пассажирку "Рено" госпитализировали в травматологическое отделение Волковысской больницы, а водителя "Пежо" - в реанимационное отделение Мостовской больницы.

Более ясную картину произошедшего установит проверка.-0-