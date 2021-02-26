Три года лишения свободы - вынесен приговор экс-главе регионального отделения Белгазпромбанка

26 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в суде Октябрьского района Могилева вынесли приговор по делу бывшего директора Могилевской областной дирекции ОАО "Белгазпромбанк" Сергея Кармызова, передает корреспондент БЕЛТА.

Судья озвучила приговор: 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штраф в 300 базовых величин, лишение права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных работ, на 5 лет.

Сергей Кармызов признан виновным по ч.2 ст.426 УК (умышленное совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы прав и полномочий, представленных ему по службе, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан; превышение служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

Сергей Кармызов был задержан 12 июня прошлого года. Исходя из материалов дела, Сергей Кармызов еще в должности заместителя директора Могилевской областной дирекции ОАО "Белгазпромбанк" уговорил свою знакомую Светлану Цедик взять на свое имя кредит для бизнесмена и директора ОДО "Арсенал" Владимира Новикова. Деньги нужны были для обеспечения стабильной работы предприятия. За успешно оформленную сделку Сергей Кармызов должен был получить от своего знакомого 10% от суммы кредита.-0-