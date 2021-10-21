21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три легковушки столкнулись в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 8.45 водитель автомобиля "БМВ", 1968 года рождения, двигаясь по ул.Кедышко, со стороны ул.Филимонова при совершении левого поворота не уступила дорогу автомобилю "Рено", двигавшемуся в прямом встречном направлении, в результате чего столкнулся с ним. От удара автомобиль "Рено" отбросило в дерево и остановившийся "Ниссан".

В результате ДТП водитель автомобиля "Рено", женщина 1988 года рождения, доставлена в медицинское учреждение для обследования. Сотрудники отдела ГАИ Первомайского района по факту произошедшего проводят проверку.

Столичная Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства, за исключением трамвая, обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, и попутному трамваю.-0-