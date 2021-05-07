Три ночи в лесу провел пенсионер из Речицкого района

7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе нашли 82-летнего пенсионера, который заблудился в лесу и провел там три ночи, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Пожилой житель Солтаново отправился в лес 4 мая. Жене пояснил: нужны два деревца, чтобы сделать жердочки. С собой сельчанин ничего съестного не взял.

"Встретив утро следующего дня без мужа, супруга позвонила в районный центр социального обслуживания населения, рассказала о своей беде. Сотрудники центра незамедлительно сообщили о ситуации в Речицкий РОВД", - рассказали в УВД.

Каждый день с утра и до ночи пропавшего искали милиционеры, работники МЧС, лесники, но безрезультатно.

Утром 7 мая сидящего у дороги пенсионера заметил односельчанин. Мужчина сообщил об этом в милицию и скорую помощь. Ослабленного пожилого человека передали медикам. Он рассказал, что заблудился и несколько дней искал дорогу домой.-0-