Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП на Партизанском проспекте в Минске

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиры маршрутки пострадали в ДТП на Партизанском проспекте в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, вчера вечером 24-летний водитель на автомобиле "Тойота" ехал по Партизанскому проспекту со стороны МКАД в направлении улицы Селицкого. Мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Шкода". От удара "Тойоту" отбросило в сторону, где она столкнулась с "Рено", а "Шкода" - с маршрутным такси "Мерседес".

Три пассажира маршрутки получили травмы и были доставлены в учреждения здравоохранения.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска, проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: в сложных погодных условиях во избежание аварийно опасных ситуаций водителям надо проявлять повышенное внимание и осторожность, снижать скорость и не выполнять необдуманных маневров, резких торможений.-0-