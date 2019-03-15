Трое брестчан умерли после употребления неизвестной жидкости

15 марта, Брест /Корр. БЕЛТА. Трое жителей Бреста скончались после употребления неизвестной жидкости. Предположительно, это был суррогатный алкоголь, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Бреста сегодня поступило сообщение от местного жителя. Правоохранителям он рассказал, что в частном доме по соседству уже несколько дней открыта дверь. "Сотрудники милиции обнаружили тела трех жильцов. Следственно-оперативная группа установила, что погибшими являются мужчина и женщина 1957 и 1961 годов рождения, а также их дочь 1988 года рождения", - отметил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
При осмотре тел признаков насильственной смерти не обнаружено. "Основная версия произошедшего - употребление гражданами суррогатного алкоголя. С места происшествия изъяты различные жидкости, которые в последующем будут исследованы", - добавил Дмитрий Иванюк.
Брестским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка.-0-
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