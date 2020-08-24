Трое детей пострадали в ДТП в Полоцком районе

24 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком районе легковой автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла ночью 21 августа. Водитель легковушки не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В автомобиле ехали трое детей: девочки 12 и 15 лет и 7-летний мальчик. Они были травмированы, их доставили в реанимацию. По предварительной информации, водитель был пьян.

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