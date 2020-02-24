Трое ирландцев попали в больницу из-за ДТП в Молодечно

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ехавшие в микроавтобусе граждане Ирландии попали в больницу из-за ДТП в Молодечно. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Авария в Молодечно произошла вечером 23 февраля на перекрестке улиц Великий Гостинец - Сумицкого - Томилина. "Водитель "Фольксваген Транспортер" при повороте налево не уступил дорогу автомашине "БМВ", двигавшейся во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора", - рассказала Ольга Чемоданова.

Фото из Telegram-канала МВД

В больницу был доставлен водитель "БМВ", местный житель, а также водитель и двое пассажиров "Фольксвагена" - граждане Ирландии, зарегистрированные в Вилейке.-0-