Трое минчан обокрали помогавшего им с ремонтом авто жителя Гродненского района

1 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель одной из деревень под Гродно помог починить машину проезжавшим мимо людям, а те его обокрали. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

У одного из домов деревни Богушовка 30 марта остановился автомобиль. Водитель и пассажиры машины объяснили хозяину, что у них потек радиатор, и попросили помощи. Мужчина помог отремонтировать авто, а также предоставил случайным гостям удлинитель, чтобы они смогли зарядить телефоны.

"Когда все недостатки были устранены, компания стала распивать спиртные напитки. Хозяин дома через какое-то время пошел спать, а когда проснулся, то не обнаружил дома денег и некоторых вещей. Добычей злоумышленников стал также пневматический пистолет. Потерпевший обратился в милицию", - рассказали в пресс-службе УВД. Мужчина хорошо запомнил приметы подозреваемых, описал он и их автомобиль.

Информация о транспортном средстве была передана также в Гродненскую пограничную группу. Пограничники сообщили, что останавливали этот автомобиль для проверки в агрогородке Поречье. Мало того, автомобиль по-прежнему находился в населенном пункте рядом с санаторием.

Сотрудники уголовного розыска Гродненского РОВД вместе с военнослужащими Гродненской пограничной группы выбыли на место и задержали подозреваемых. Ими оказались трое жителей Минска 1986, 1987 и 1994 годов рождения. Все они ранее были судимы.-0-