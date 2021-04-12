Трое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Солигорском районе

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое несовершеннолетних пассажиров пострадали в ДТП в Солигорском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

11 апреля около 22.00 19-летний водитель автомобиля "Ауди", по предварительной информации, двигался по второстепенной дороге и при выезде из деревни Первомайск Солигорского района на автодорогу Р55 Бобруйск - Глуск - Любань не уступил дорогу 25-летнему водителю автомобиля "БМВ". В результате ДТП водитель "Ауди" и трое несовершеннолетних пассажиров доставлены в больницу.

По данному факту проводится проверка.

"Напоминаем, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения", - отметили в УВД.-0-