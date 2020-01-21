Трое подростков в Могилевском районе угнали авто и попали в ДТП

21 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе трое несовершеннолетних угнали автомобиль и попали в ДТП, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"18 января к матери 13-летнего подростка на автомобиле BMW в агрогородок Речки приехали гости. Молодой человек предложил двум своим знакомым 16 и 17 лет покататься на этой машине", - сообщили в ведомстве.

Около трех часов ночи, когда все спали, подросток забрал ключи от машины из куртки владельца и передал их одному из старших товарищей. Чтобы никого не разбудить, ребята вытолкали машину со двора, а затем поехали в Могилев, где несколько часов ездили по улицам. За рулем автомобиля попеременно находились старшие ребята.

Фото из Telegram-канала СК

Около 7 часов утра несовершеннолетний водитель не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта. Молодые люди не пострадали, однако машина была существенно повреждена. С места ДТП подростки скрылись, но вскоре были задержаны сотрудниками милиции.

В отношении 16-летнего и 17-летнего парней за угон автомобиля возбуждено дело по ч.2 ст.214 УК. Молодые люди ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Материалы в отношении 13-летнего подростка направлены в милицию.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос о применении к ним меры пресечения.-0-