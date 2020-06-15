Трое пострадавших при пожаре на ул.Кольцова в Минске находятся в реанимации

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое мужчин, пострадавших при пожаре в квартире дома по ул. Кольцова, находятся в реанимации в стабильном тяжелом состоянии, сообщила журналистам заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии ожоговых больных городской клинической больницы скорой помощи Лариса Золотухина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Состояние троих мужчин оценивается как стабильное тяжелое, пока они находятся в отделении реанимации, проводятся интенсивная терапия, диагностические манипуляции, комплексное лечение. Все для этого в больнице есть", - рассказала Лариса Золотухина.

По ее словам, мужчин доставили в больницу накануне поздно вечером. "Мужчины от 40 до 45 лет, они получили термические ожоги площадью до 15% кожного покрова. У одного из них еще черепно-мозговая травма легкой степени, у другого - перелом локтевой кости. Взрывом газа их вынесло на лестничную площадку", - уточнила завотделением.

Инцидент произошел 14 июня. Открытым пламенем горела квартира, расположенная на первом этаже дома №23 по ул. Кольцова. Пострадали три человека. Сотрудники МЧС также эвакуировали пять жильцов из подъезда, где случился пожар, и трех из соседнего подъезда. По предварительным данным, пожару предшествовала вспышка бытового газа.-0-

В Минске случился пожар на улице Кольцова В Минске на ул. Кольцова открытым пламенем горит квартира. По предварительной информации травмы получили три человека