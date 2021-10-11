Трое светлогорцев предстанут перед судом за распространение психотропов

11 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Трое распространителей психотропов предстанут перед судом, сообщили БЕЛТА в Гомельском городском отделе Следственного комитета Беларуси.

Гомельский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении троих жителей Светлогорска, которые обвиняются в незаконном обороте психотропов.

По данным городского отдела СК, 23-летнему жителю райцентра в марте этого года в соцсетях предложили легко заработать. Для этого надо было помочь представителям интернет-магазина в реализации психотропов на территории Гомельской области. "Работодатели" обещали молодому человеку получение большого дохода в короткие сроки. Он согласился возложить на себя обязанности розничного курьера. Парень осознавал, что за это предусмотрена уголовная ответственность, однако надеялся ее избежать путем выполнения присланных ему рекомендаций", - уточнили следователи.

В интернет-магазине парень должен был забирать крупные партии товара и распределять их по закладкам по области. Отчеты с фотографиями и описанием месторасположения тайников он должен был отправлять в Telegram своему куратору.

"Для повышения получаемого дохода парень вовлек в совершение преступления своих знакомых - безработных жителей Светлогорска 21 и 23 лет. В качестве расчета за проделанную работу он пообещал выдать несколько свертков с психотропами для личного употребления", - рассказали в городском отделе СК.

В начале апреля главный фигурант получил очередное задание от куратора и переслал его для исполнения своим знакомым. Исполнители должны были забрать в Гомеле закладки, оставленные в трех местах, расфасовать их по мелким сверткам и разложить по закладкам в Гомеле и Светлогорске.

Когда парни отправились выполнять задание, они уже были в зоне внимания сотрудников УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома. Молодые люди забрали часть психотропного вещества, расфасовали его и стали размещать в тайники на территории гаражного кооператива. Их действия пресекли правоохранители.

Все трое были задержаны. Из незаконного оборота изъяты особо опасные психотропные вещества: не менее 44,27 г пара-метилэфедрона и не менее 20,14 г альфа-PVP. По меркам правоохранителей, это крупная партия.

Вначале курьеры отрицали причастность к совершенному преступлению. Однако следователи Гомельского ГОСК полностью доказали обратное. Фигурантам предъявлено обвинение по ч.4 ст.328 УК (незаконный оборот особо опасных психотропных веществ в крупном размере в составе организованной группы).

Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.-0-