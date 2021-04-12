Трое жителей Бреста оставили нецензурные надписи на остановках транспорта - дело направлено в суд

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестского района направила в суд уголовное дело по обвинению трех жителей Бреста в злостном хулиганстве. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

"Как установлено, нетрезвые 23-летний неработающий мужчина и несовершеннолетний 18 сентября 2020 года грубо нарушили общественный порядок и выразили явное неуважение к обществу: учинили на стенах остановки общественного транспорта "Большие Радваничи" Брестского района надписи, в том числе с использованием ненормативной лексики. В результате противоправных действий причинен имущественный вред на сумму более Br260", - рассказали в прокуратуре.

Далее этот же мужчина и его 21-летний знакомый в ночь с 18 на 19 сентября 2020 года нанесли надписи на стенах остановок общественного транспорта и торгового киоска в Бресте, чем причинили ущерб на Br100.

После изучения материалов дела в прокуратуре района пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступлений и согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.339 Уголовного кодекса. Избранные ранее меры пресечения (подписку о невыезде и надлежащем поведении в отношении двух обвиняемых и заключение под стражу к третьему обвиняемому) прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.-0-