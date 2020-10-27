Трое жителей Кобрина расплачивались поддельными купюрами по Br20

27 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Кобринский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о фальшивомонетничестве. Такая информация опубликована на сайте СК, сообщает БЕЛТА.

Правоохранителям 21 октября несколько торговых объектов и отделений банков Кобрина сообщили о выявлении поддельных банкнот номиналом Br20. Оперативники вышли на след троих местных жителей, которые расплачивались фальшивками за товары и услуги. Во время обыска дома у одного из мужчин найдены и изъяты около 700 двадцатирублевых купюр с видимыми признаками подделки - на них нет никаких элементов защиты.

Кобринский РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.221 (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег) УК. Подозреваемыми по делу проходят мужчины 47, 60 и 69 лет. Они дали обязательство о явке. По словам одного из фигурантов, купюры он нашел возле мусорного контейнера.

Сейчас проводятся допросы свидетелей, осмотры записей камер видеонаблюдения. Назначены экспертизы.-0-