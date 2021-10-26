26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое жителей Молодечно пытались обменять поддельные деньги. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"44-летний житель Молодечно передал работнику банка для обмена купюру номиналом 500 российских рублей. При проверке денег специалист обратила внимание на состояние банкноты и надписи на ней. Купюра оказалась билетом "банка приколов" и не являлась платежным средством, после чего специалист нажала тревожную кнопку. Как выяснилось, банкноту молодечненец нашел на улице и, не заметив, что она сувенирная, решил ее реализовать. На первый взгляд дубликат действительно внешне похож на оригинал, и не сразу обратишь внимание на надпись снизу - 500 дублей. Безусловно, нет на бутафорских экземплярах ни номеров, ни защитных признаков", - рассказали в УВД.

В этот же день сработала тревожная кнопка в еще одном отделении банка. Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что местная жительница предъявила кассиру к обмену крупную сумму. Работник банка при визуальном осмотре усомнилась в подлинности купюры номиналом 2 тыс. российских рублей. Милиционерам женщина пояснила, что деньги ей подарила во время своего визита знакомая, которая постоянно проживает в России. Правоохранители изъяли банкноту и направили ее для проведения экспертизы. Проводится проверка.

Посещение финансового учреждения для 61-летней молодечненки закончилось общением со стражами порядка. Пенсионерка принесла в банк купюру 100 евро с признаками подделки, которые были выявлены специалистом при проверке подлинности банкноты. Женщина пояснила милиционерам, что банкноту она нашла в штанах, которые купила несколько лет назад в секонд-хенде. Согласно заключению экспертов, изъятый денежный знак образца 2002 года является поддельным, потому как изготовлен не предприятием, осуществляющим производство денежных билетов Европейского центрального банка. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 221. За изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельных банкнот или монет, государственных или иных ценных бумаг в официальной денежной единице Беларуси, денежных знаков или ценных бумаг в иностранной валюте может грозить от двух до семи лет лишения свободы.

Милиция призывает граждан быть внимательнее и напоминает, что законодательно совершать валютно-обменные операции разрешено только в банках, а не у частных лиц. Во всех остальных случаях незаконная купля-продажа валюты наказывается штрафом от 50 до 150 базовых величин (1 БВ - Br29) и влечет за собой конфискацию предмета правонарушения. Кроме того, при покупке и продаже валюты с рук можно стать еще жертвами аферистов, получив поддельные или сувенирные купюры. Стоит обращать внимание на качество бумаги, цвет, надписи, серийные номера и водяные знаки.

"Чтобы обезопасить себя от подделок за рубежом, покупки следует совершать в магазинах и по возможности по безналичному расчету. Как правило, будучи за границей на заработках или шопинге, белорусы становятся жертвами незаконных валютно-обменных операций и мошенников", - добавили в УВД.-0-