16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тройное ДТП произошло на внутреннем кольце МКАД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля "Рено", проезжая по внутреннему кольцу МКАД со стороны Игуменского тракта в направлении улицы Стебенева, неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные условия, из-за чего не справился с управлением и столкнулся с патрульным автомобилем ГАИ марки "Джили". Экипаж в этот момент оформлял ДТП.
По инерции автомобиль "Джили" сместился вперед и наехал на "Ситроен". В результате ДТП никто не пострадал.
Госавтоинспекция напоминает, что в зимних условиях, управляя транспортом, следует учитывать погодные условия, состояние дорожного покрытия, предусмотрительно двигаться с более низкой скоростью и максимально контролировать дорожную обстановку.-0-