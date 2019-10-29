29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Троллейбус и легковушка столкнулись на пр.Дзержинского в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД столицы Любовь Трепашко.

Авария произошла сегодня около 18.00. Столкнулись троллейбус, который ехал по ул.Гурского в направлении ул.Уманской и пересекал пр.Дзержинского в прямом направлении, и машина Opel Astra, двигавшаяся по пр.Дзержинского со стороны пр.Жукова. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сейчас по факту проводится проверка, устанавливаются виновные.

Движение нормализовано. "Сотрудники ГАИ осуществляют регулирование, чтобы ускорить процесс разъезда на этом перекрестке", - сказала Любовь Трепашко.-0-